29 Ständeratssitze sind bisher vergeben; noch fehlen aber die Resultate des Kantons Jura. FDP und Mitte liegen punkto Sitzzahl Kopf an Kopf. Die Überraschung des Tages gelang Petra Gössi (FDP) im Kanton Schwyz, Pierre-Yves Maillard (SP) in der Waadt und Baptiste Hurni (SP) in Neuenburg.

22.10.2023 20:04