EUROPAPOLITIK: Die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU haben sich in der ablaufenden Legislatur gelinde gesagt kaum verbessert. Nach dem Abbruch der Verhandlungen um ein Rahmenabkommen versucht die Schweiz einen Neubeginn. Bis Ende Jahr will der Bundesrat einen Entwurf für ein Verhandlungsmandat verabschieden. Auch innenpolitisch ist die Lage verzwickt. Zwar fordern mit Ausnahme der SVP alle Parteien vom Bundesrat mehr Tempo im Europadossier. Unklar ist aber, ob die Gewerkschaften mit Lösungen bei den flankierenden Massnahmen befriedigt werden können. Nur dann dürfte ein institutionelles Abkommen mehrheitsfähig sein. Für Brüssel ist eine reine Freihandelsbeziehung oder die Fortsetzung des bisherigen bilateralen Wegs zurzeit keine Option. Ein EWR- oder ein EU-Beitritt dürfte in der Schweiz nicht mehrheitsfähig sein. Bei den Wahlen hat die EU-skeptische SVP an Sitzen und damit an Einfluss gewonnen. Gleichzeitig büssten die Grünliberalen, die ein Abkommen mit der EU immer unterstützt haben, Sitze ein.