Auf der anderen Seite verlieren die Grünen gemäss vorliegenden Schlussresultaten in Thurgau einen Sitz. Nicht mehr im Parlament vertreten sein wird zudem die Neuenburger PdA, die dort Parti ouvrier et populaire (POP) heisst. Ihr Vertreter politisierte in der ablaufenden Legislatur in der Fraktion der Grünen.