Merz beruft Sitzung am Wahlabend ein

Für Sonntag um 17 Uhr hat Merz - anders als bei den vorhergehenden Landtagswahlen - zu einer formellen Sitzung des Parteipräsidiums eingeladen, um über die Ergebnisse der beiden Wahlen des Tages und die Folgen zu beraten. Dem Gremium gehören alle Ministerpräsidenten der CDU und einige weitere CDU-Chefs in den Bundesländern an. Es hat Spekulationen gegeben, dass Merz von den Landeschefs seiner Partei gestürzt werden könnte.