«Ich bin mehr als bereit, dieses Land zu führen und den brasilianischen Familien das Recht zurückzugeben, wieder zu träumen», sagte Flávio Bolsonaro nach seiner Stimmabgabe in Rio de Janeiro. Sein Vater wurde wegen eines Umsturzversuchs zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt. Die Strafe verbüsst er derzeit aus gesundheitlichen Gründen im Hausarrest.