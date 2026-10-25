Lula bewirbt sich um vierte Amtszeit

Der 80-jährige Lula von der linken Arbeiterpartei PT bewirbt sich um eine vierte Amtszeit. Er setzt auf Sozialprogramme, staatliche Investitionen und die Fortsetzung seines Regierungskurses. Flávio Bolsonaro von der rechten Liberalen Partei (PL) wirbt mit konservativen Positionen und einem härteren Vorgehen gegen Kriminalität. «Ich glaube, es ist an der Zeit für eine echte Veränderung», sagte Flávio Bolsonaro nach seiner Stimmabgabe in Rio de Janeiro.