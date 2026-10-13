Mit 9 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen stimmte nun die WAK-S der Vorlage in der Gesamtabstimmung zu, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Der PLB ist prinzipiell auch von Bankenseite breit akzeptiert. Umstritten ist allerdings, ob die Banken für diese «Versicherung» eine Gebühr bezahlen sollen.