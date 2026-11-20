Vance bekräftigte daraufhin zunächst recht allgemein einen Standpunkt, den auch Trump immer wieder vorträgt: Das Ziel, dass der Iran keine Atomwaffe bekommen dürfe, sei etwas, das die USA verfolgen müssten. Kurz darauf verwies der Vizepräsident dann allerdings darauf, dass Trump derjenige sei, der die Entscheidungen treffe. «Der Präsident hat gesagt, er würde es wieder tun», sagte Vance über Trump, der den Krieg Ende Februar gemeinsam mit Israel begonnen hatte. In seiner Position als Vizepräsident sei es seine Aufgabe, den Präsidenten zu unterstützen, fuhr Vance fort.