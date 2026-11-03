Positionen in der Tarifrunde weit voneinander entfernt

Bei der Tarifrunde hatten die Arbeitgeber vergangene Woche ein Angebot unter der Inflationsrate vorgelegt, das Reallohnverzicht bedeuten würde: ein zweijähriger Tarifvertrag mit einer Einmalzahlung in Höhe von einem Prozent des Bruttojahresgehalts im Sommer 2027 und einer Tariferhöhung um 1,3 Prozent im Sommer 2028. «Unsere Rechnungen kommen jeden Monat, nicht erst im Sommer 2028», sagte Frank dazu. Die IG Metall fordert fünf Prozent höhere Entgelte und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 110 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten./cho/DP/zb