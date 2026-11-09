Die dritte Verhandlungsrunde für die Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg war am Freitag ohne Annäherung zu Ende gegangen. Die IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen fordert für die rund 96.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg fünf Prozent mehr Entgelt für zwölf Monate. Ausserdem soll es in den Verhandlungen über die Absicherung der Arbeitsplätze und Standorte gehen, sowie eine tarifliche Gewinnbeteiligung für Beschäftigte und Auszubildende.