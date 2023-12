Noch bis zum späten Freitagabend führt der Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zu weitreichenden Einschränkungen im Bahnverkehr. Die Auswirkungen dürften auch in den Stunden danach noch zu spüren sein. «Wir setzen alles daran, dass bis zum Betriebsbeginn am Samstag wieder alles fährt», sagte ein Bahnsprecher am Freitagmorgen. Bis dahin müssen Fahrgäste mit weiteren Beeinträchtigungen im Bahnverkehr rechnen.

08.12.2023 13:38