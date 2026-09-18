Der US-Milliardär Warren Buffett gibt das Präsidium des Investmentkonzerns Berkshire Hathaway ab. Sein 71-jähriger Sohn Howard Buffett übernimmt den Posten. Warren Buffett bleibt dem Unternehmen als Ehrenpräsident erhalten und soll in dieser Funktion weiterhin seine Einschätzung zu den Geschäften abgeben, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.