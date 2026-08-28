Der Euro sank nach den Aussagen kurzzeitig unter 1,16 US-Dollar. Zuletzt erholte er sich aber wieder ein wenig und wurde bei 1,1608 Dollar gehandelt. Vor den Aussagen von Warsh hatte er bei 1,1640 Dollar gelegen. Am Anleihemarkt stiegen vor allem die Renditen von Papieren mit kurzer Laufzeit. Diese reagieren auf mögliche Leitzinsveränderungen besonders stark. Der US-Aktienmarkt wurde etwas belastet.