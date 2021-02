Warum viele Startups bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit scheitern

Ohne Aufmerksamkeit von Kunden und anderen Stakeholdern kann ein Startup nicht erfolgreich sein. Ein wichtiges Instrument dafür: Geschickte Öffentlichkeitsarbeit und Marketingaktivitäten. Viele Schweizer Jungunternehmer sind aber nicht besonders gut darin, sich selbst anzupreisen oder regelmässig Medienaufmerksamkeit zu erlangen.

Welche Tipps und Tricks gibt es? In welcher Unternehmensphase braucht es welche Öffentlichkeitsarbeit? Und wie geht man mit einem Shitstorm um? Brigitte Kaps erklärt, was Jungfirmen dazu wissen müssen. Sie hat die erste PR-Agentur der Schweiz gegründet, die sich exklusiv um Startups kümmert. Und sie begleitete viele Jungfirmen durch Krisen und leistete Aufbauarbeit in heute erfolgreichen Firmen.

