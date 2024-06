Kiew hofft auf einen globalen Konsens an dem Gipfel in der Schweiz, der über die westlichen Verbündeten der Ukraine hinausgeht und auch Länder des von Moskau umworbenen Südens einbezieht, um den Druck auf Russland zu erhöhen. Der Kreml hat jegliche mögliche Ergebnisse dieser Konferenz, die im Hotel-Ressort oberhalb des Vierwaldstättersees im Anschluss an den G7-Gipfel in Italien stattfinden wird, im Voraus vom Tisch gefegt.