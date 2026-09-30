* Nach Angaben von Katz haben Passagiere den Angreifer überwältigt. Netanjahu berichtete von einem Telefongespräch mit einem Passagier: Dieser habe ihm geschildert, dass es ihm gemeinsam mit einem Besatzungsmitglied gelungen sei, in das Cockpit vorzudringen. Gemeinsam hätten sie den Angreifer ausgeschaltet, während dieser versucht habe, die Bordgeräte zu beschädigen.