Das von Axpo vorgelegte Papier stellt diese beiden Optionen gegenüber und vergleicht verschiedene Beteiligungsmodelle. Eine höhere öffentliche Beteiligung ermögliche mehr Mitsprache und eine stärkere Teilhabe an möglichen Erträgen. Gleichzeitig steige damit aber auch das finanzielle und marktwirtschaftliche Risiko. Zudem gehe eine solche Lösung mit einem hohen Kapitalbedarf und mehr operativer, technischer sowie organisatorischer Verantwortung einher.