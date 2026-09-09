Es ist nicht das erste Mal, dass es an der Maschine vom Typ Boeing 747 zu Problemen gekommen ist. Nach dem Nato-Gipfel in der Türkei war Trump erst in einem Täuschungsmanöver auf ein Militärflugzeug gewechselt, bevor er dann in Grossbritannien in den neuen Jet aus Katar stieg. Medienberichten zufolge waren Fragen über die «Fähigkeiten» des neuen Flugzeugs im internationalen Einsatz aufgekommen. Gemeint waren vor allem Verteidigungsmöglichkeiten im Falle eines Angriffs./ngu/DP/nas