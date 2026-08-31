1. Tranche:     
Betrag:         100 Mio Fr. (WNG)
Coupon:         1,00 Prozent
Emissionspreis: 100,068 Prozent
Laufzeit:       5 Jahre 180 Tage, bis 17.03.2032
Liberierung:    17.09.2026
Yield to Mat.:  0,988 Prozent
Spread (MS):    +52 BP
Sprad (Gov.):   +71 BP
Valor:          CH1598619992
Rating:         A-/Baa1 (S&P/Moody's)         
Kotierung:      SIX, ab 15.09.2026

2. Tranche:     
Betrag:         200 Mio Fr. (WNG)
Coupon:         1,35 Prozent
Emissionspreis: 100,359 Prozent
Laufzeit:       9 Jahre, bis 17.09.2035
Liberierung:    17.09.2026
Yield to Mat.:  1,308 Prozent
Spread (MS):    +67 BP
Sprad (Gov.):   +90 BP
ISIN:           CH1598620008
Rating:         A-/Baa1 (S&P/Moody's)         
Kotierung:      SIX, ab 15.09.2026

uh/ra

(AWP)