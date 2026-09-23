Zudem wolle er kein Denunziantentum in der Bevölkerung - eine Registrierung solle das klar regeln. Das Bau- und Gastgewerbeinspektorat könne so kontrollieren, ob dies dem Wohnanteil entspricht oder gewerblicher Betrieb ist. «Damit hätten wir mindestens 1500 Wohnungen wieder dort, wo sie hingehören - und zwar bei der normalen Miete», sagte Balmer.