Der Technologiekonzern Bosch baut im Bereich Antriebssysteme im Grossraum Stuttgart weniger Stellen ab als geplant: Es sind nur noch 950 Arbeitsplätze betroffen, wie das Unternehmen und der Betriebsrat in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) am Dienstag mitteilten. Zuletzt war von 1250 Jobs an den Standorten in Stuttgart-Feuerbach und Schwieberdingen die Rede. Ausserdem einigten sich beide Seiten auf eine Verlängerung des Ausschlusses betriebsbedingter Kündigungen um zwei Jahre von 2027 auf Ende 2029 an den Standorten.