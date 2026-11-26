Die Chemie, die drittgrösste deutsche Industriebranche nach dem Auto- und Maschinenbau, leidet seit Jahren unter teurer Energie, der Wirtschaftsflaute und Konkurrenz aus Asien. Zuletzt sorgte der Iran-Krieg, der die Konkurrenz aus China hart traf, für Entlastung und mehr Nachfrage nach Chemieprodukten aus Europa.