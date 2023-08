"Nachdem sich der deutsche Games-Markt 2022 auf hohem Niveau stabilisieren konnte, hat er im ersten Halbjahr 2023 wieder an Fahrt gewonnen", sagte Verbandsgeschäftsführer Felix Falk. "Ein Plus von vier Prozent ist angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten in den vergangenen Monaten eine beachtliche Entwicklung." In der kommenden Woche findet in Köln die Gamescom statt, die weltweit grösste Messe der Gamesbranche. 1220 Aussteller aus 63 Staaten wollen sich in den Messehallen der Domstadt präsentieren./wdw/DP/jha/mis