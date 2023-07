Der Vormittagshandel am Devisenmarkt fiel mangels entscheidender Impulse ruhig aus. Für Aufmerksamkeit sorgte jedoch am Morgen die Zinsentscheidung der australischen Notenbank. Sie beliess ihren Leitzins auf dem aktuellen Niveau von 4,1 Prozent. Experten hatten damit überwiegend gerechnet, allerdings gab es auch viele Fachleute, die auf eine neuerliche Zinsanhebung gesetzt hatten. Die Notenbank deutete die Möglichkeit weiterer Anhebungen an, falls die hohe Inflation dies erfordern sollte.