Israels Armee hat in der Gesellschaft eine hohe Bedeutung

Die Armee hat in Israel eine grössere Bedeutung als in den meisten anderen Ländern. Es gilt eine allgemeine Wehrpflicht, Männer müssen gut zweieinhalb Jahre und Frauen zwei Jahre dienen. In den letzten Jahren hatte das Militär aber mit einer kontinuierlich sinkenden Motivation von Rekruten zu kämpfen. 2022 wollten laut einer internen Untersuchung nur 66 Prozent in Kampfeinheiten dienen, während es 2020 noch 73 Prozent gewesen waren. Bei Frauen waren es letztes Jahr nur noch 48 Prozent, verglichen mit 60 Prozent im Jahre 2018.