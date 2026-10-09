Konkret sollen etwa Einkäufe im Supermarkt, an Tankstellen oder in Apotheken auch bei Netzstörungen möglich bleiben. Ab Februar 2027 sollen alle neu ausgegebenen Mastercard-Karten die Funktion unterstützen, wie eine Mastercard-Sprecherin der Nachrichtenagentur AWP am Freitag auf Anfrage sagte. Bis Mai müssen zudem alle neu installierten oder ersetzten Zahlungsterminals entsprechend ausgerüstet sein.