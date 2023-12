Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA hat Medien zufolge den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an den Dallas Mavericks durch den bisherigen Eigentümer Mark Cuban genehmigt. Wie die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch berichtete, sollen die Anteile für eine Summe von etwa 3,5 Milliarden Dollar (3,2 Milliarden Euro) künftig von zwei Familien gehalten werden, die im Casino-Geschäft in Las Vegas aktiv sind.

27.12.2023 19:45