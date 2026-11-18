Ungebremstes Wachstum

Unter Huangs Führung - er war bis zum Rücktritt der erste und einzige Chef von Nvidia in mehr als 30 Jahren - wurde der Chip-Konzern zum Motor des KI-Booms. Die Firma war ursprünglich auf Grafik-Karten spezialisiert. In den vergangenen Jahren stellte sich aber heraus, dass die Technologie dahinter sich besonders gut für das Training Künstlicher Intelligenz eignet. Chips des Konzerns machte das praktisch unverzichtbar in KI-Rechenzentren.