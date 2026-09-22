Die Ölpreise sind am Dienstag nach frühen Gewinne wieder gefallen. Der Preis der weltweiten Referenzsorte Brent für Rohöl aus der Nordsee gab den fünften Handelstag in Folge nach. Zuletzt wurde ein Barrel (159 Liter) bei 99,49 US-Dollar gehandelt und damit fast ein Prozent niedriger als am Vortag. Zeitweise wurde ein Tagestief bei 98,68 Dollar erreicht.