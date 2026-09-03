Raiffeisen Schweiz hat ihre Mitarbeiter laut den CH Media-Zeitungen erst Stunden nach der allgemeinen Bekanntmachung am Nachmittag persönlich über einen geplanten Stellenabbau informiert. Die Bank begründete dies mit der «Regelung der Ad-hoc-Publizitätspflicht», wie sie den Zeitungen am Donnerstag mitteilte. Eine Vorabinformation von Mitarbeitern wäre nach eigener Darstellung nicht erlaubt gewesen. Die Medienmitteilung sowie das interne Informationsschreiben seien jedoch zeitgleich verschickt worden.