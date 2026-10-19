Das Abkommen bezieht sich auf die Weiterentwicklung verschiedener Antikörper-Kandidaten (antibody-drug conjugate, ADC) beider Unternehmen für verschiedene Krebsarten, wie Hansoh am Montag mitteilte. Hansoh ist dabei für die frühe klinische Entwicklung der Produktkandidaten bis zu Studie der Phase-I verantwortlich, die weitere Entwicklung wird von Roche übernommen, ausser in China und in Taiwan.