Roche hat mit dem chinesischen Biotechunternehmen Rona Therapeutics eine exklusive Lizenzvereinbarung unterzeichnet. Dabei geht es um einen experimentellen RNAi-Wirkstoff gegen den Rezeptor ALK7. Dieser kommt vor allem im Fettgewebe vor und spielt eine wichtige Rolle bei der Speicherung und dem Abbau von Fett sowie bei der Regulierung des Energiestoffwechsels, wie das US-Unternehmen am Dienstag mitteilte.