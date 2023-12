Bei der R&S Group, die kommende Woche via die Spac-Gesellschaft VT5 an die Schweizer Börse gehen will, zeichnet sich laut Angaben vom Dienstag ein überraschend gutes Geschäftsjahr 2023 ab. VT5 wiederum denkt über eine neue Kreditvereinbarung nach.

05.12.2023 09:46