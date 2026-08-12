SACHALINSK (awp international) - Russland droht nach dem Festsetzen mehrerer Schiffe seiner sogenannten Schattenflotte dem Westen mit «spiegelbildlichen Massnahmen». Es gehe nicht nur um Gewässer, in denen russische Schiffe überfallen würden, «sondern dort, wo wir es für notwendig und zielgerichtet erachten», sagte der russische Präsident Wladimir Putin. Er trat in Uniform auf einem Kriegsschiff bei einem Manöver der Pazifikflotte vor der Insel Sachalin auf. Moskau reagiere damit auf das Vorgehen der Europäischen Union.