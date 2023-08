Bereinigter Gewinn steigt

Sika will sich daher lieber an den um die Einmalkosten bereinigten Zahlen messen lassen. Der operative Gewinn kletterte so um 6,9 Prozent auf 749,9 Millionen Franken und auch die Marge nahm um 0,6 Prozentpunkte auf 14,0 Prozent zu.