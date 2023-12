Am Montag treten einige Indexveränderungen in Kraft. So steigen die Aktien des Immobilienspezialisten Aroundtown , des Waferherstellers Siltronic sowie des Abfüllanlagenherstelles Krones vom SDax in den MDax für mittelgrosse Werte auf. Dafür müssen die Titel des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 , des Maschinenbauers Dürr sowie des Industrie-Recyclers Befesa ihre Plätze räumen und in den SDax absteigen.