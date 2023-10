In China hatte sich die Stimmung in dortigen grossen und staatlichen Industriebetrieben im Oktober eingetrübt. Dies hatte den Dax am Dienstag zunächst etwas gebremst. Die Daten zeigten, dass die Erholung in China fragil sei, schrieben die Volkswirte der Commerzbank. «Vermutlich werden die Appelle an die Politik zunehmen, die Wirtschaft zu stimulieren.»