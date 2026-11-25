Nach der starken Erholung zum Wochenauftakt und dem erneuten Rückschlag am Dienstag hat der Dax am Mittwoch leicht zugelegt. Nach der ersten Handelsstunde lag der deutsche Leitindex mit 0,3 Prozent im Plus bei 25.093 Punkten. Technologiewerte bleiben derweil unter Druck, wie ein knappes Tief seit Mai im Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology zeigt. Gefragt sind Autowerte .