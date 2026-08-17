Auf europäischer Ebene konnte der EuroStoxx 50 seinen Rekord mit einem Abschlag von 0,14 Prozent auf 6.530,45 Punkte auch nicht neu auf die Probe stellen. Ausserhalb der Eurozone waren die Vorzeichen an den Börsen in Zürich und London ebenfalls rot. In New York lag der Nasdaq 100 zuletzt im Plus, während der Dow dort um 0,4 Prozent fiel./tih/he