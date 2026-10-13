Darüber hinaus wird der Ölmarkt auch durch die Folgen des Kriegs zwischen der Ukraine und Russland beeinflusst. Die Opec geht in ihrem Monatsbericht aber davon aus, dass sich der Rückgang der russischen Rohölförderung im September verlangsamt hat, weil das Land mehr Öl ins Ausland verschifft. Nach Einschätzung der Opec-Experten förderte Russland im vergangenen Monat durchschnittlich 8,643 Millionen Barrel pro Tag. Dies entspricht einem Rückgang von 38.000 Barrel pro Tag im Vergleich zum August, der wiederum um 174.000 Barrel unter dem Juli-Wert gelegen hatte./jkr/mis