Das Forum verstehe sich als eine neutrale Plattform, die Stimmen «aus einer grossen Bandbreite auf die Bühne» bringe, sagte Zwinggi. Dialog sei zudem wichtiger als kein Dialog. «Das heisst, wir müssen bereit sein, uns auch mit Personen oder Themen auseinanderzusetzen, bei denen es nicht komfortabel ist», sagte der WEF-Verantwortliche.