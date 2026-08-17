Wegen der anhaltenden vulkanischen Aktivität des Ätna ist der Flugverkehr am Flughafen von Catania erneut leicht eingeschränkt. Nach Angaben des Betreibers des Airports auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien wurde wegen des Ascheausstosses ein Teil des Luftraums gesperrt. Dadurch ist die Zahl der möglichen Ankünfte zunächst beschränkt, hiess es.