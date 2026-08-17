Erst am Wochenende hatte sich die Lage am Flughafen wieder entspannt. Zuvor war der Flugbetrieb mehr als eine Woche lang massiv eingeschränkt gewesen. Der Ätna hatte nach einem Ausbruch wiederholt Vulkanasche ausgestossen und für erhebliche Probleme im Flugverkehr gesorgt. Zahlreiche Flüge mussten gestrichen oder umgeleitet werden. Tausende Urlauber waren betroffen.