In ihrer Rede griff Weidel die Migrationspolitik der Regierung an und machte diese verantwortlich für Kriminalität und Probleme der inneren Sicherheit im Land. In der Aussenpolitik warf sie der Bundesregierung «Kriegspropaganda» und eine Verschärfung der Konfrontation mit Russland vor. Die AfD-Chefin kritisierte erneut auch die Energiepolitik. Die Energiewende erdrücke die Wirtschaft. «Die Energiewende ist verlorenes und verbranntes Geld.»/jr/DP/zb