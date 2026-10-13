Erntezuwächse vor allem in Rheinhessen, Pfalz und Baden

Insbesondere in den 3 grössten der insgesamt 13 Weinbaugebiete - Rheinhessen, Pfalz und Baden - sei im Vergleich zum Vorjahr mit einer höheren Ernte zu rechnen. Ein Plus zeichne sich insgesamt in sieben Weinregionen ab. Die anderen sind Württemberg, Rheingau, Hessische Bergstrasse und Mittelrhein. Ein Minus werde dagegen in den Anbaugebieten Mosel, Franken, Ahr, Saale-Unstrut und Sachsen erwartet.