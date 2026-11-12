Nachbarn am Mehrwert beteiligen

Weil auf demselben Grundstück mehr Wohnungen vermietet werden könnten, steige dessen Ertragspotenzial. Diesen Mehrwert sollen die Eigentümer nicht allein behalten. Ein Teil soll für preisgünstigen Wohnraum verwendet werden, ein weiterer den betroffenen Nachbarn zugutekommen. Diese könnten beispielsweise für weniger Aussicht oder mehr Schatten entschädigt werden. Damit soll die Akzeptanz für grössere Bauprojekte im eigenen Quartier steigen.