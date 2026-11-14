Wie viel Raum wird der Ukraine-Krieg einnehmen?

Trump, Putin und Xi treffen sich im Kontext des Wirtschaftsgipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), der in Shenzhen am Mittwoch und Donnerstag ausgerichtet wird. Zuletzt hatte Xi im September Trump im Weissen Haus besucht. Der US-Präsident trifft erstmals persönlich wieder auf Russlands Präsidenten Putin, seitdem sich die beiden zu einem Zweier-Gipfel in Alaska im Sommer 2025 getroffen hatten. Putin war zuletzt im Mai nach Peking gereist, um Xi zu besuchen. Tage davor hatte Xi dort Trump empfangen.