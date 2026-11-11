Man beobachte missbräuchliche und willkürliche Drohungen, die von demokratischen Abgeordneten zunehmend ausgesprochen würden, heisst es in dem Schreiben. Diese zielten darauf ab, Mitglieder der Regierung einzuschüchtern und sie an der Ausübung ihrer Amtsgeschäfte zu hindern. Der Brief lag der Deutschen Presse-Agentur vor. Garcia schrieb in einer Reaktion auf Instagram, dass man sich nicht einschüchtern lassen werde.
Nach dem Sieg der Demokraten bei den Kongresswahlen - den Midterms - in der vergangenen Woche hatten diese bekanntgemacht, dass sie die Regierungsarbeit stärker unter die Lupe nehmen wollen. Die Demokraten haben ab Januar in der neuen Legislaturperiode sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat Mehrheiten.
Garcia hatte bei den Midterms an die Adresse der Republikaner auf der Plattform X geschrieben: «Nehmt euch Anwälte». Bislang hatten die Republikaner in beiden Parlamentskammern eine hauchdünne Mehrheit. Trump muss sich in seiner verbleibenden Regierungszeit bis Januar 2029 auf mehr Gegenwind aus dem Parlament einstellen./rin/DP/he
(AWP)