Man beobachte missbräuchliche und willkürliche Drohungen, die von demokratischen Abgeordneten zunehmend ausgesprochen würden, heisst es in dem Schreiben. Diese zielten darauf ab, Mitglieder der Regierung einzuschüchtern und sie an der Ausübung ihrer Amtsgeschäfte zu hindern. Der Brief lag der Deutschen Presse-Agentur vor. Garcia schrieb in einer Reaktion auf Instagram, dass man sich nicht einschüchtern lassen werde.