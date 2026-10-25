Der Betrieb am internationalen Flughafen von Riad lief an zwei Terminals wieder an. Reisende wurden gebeten, über ihre jeweilige Fluggesellschaft zu bestätigen, ob Flüge tatsächlich stattfinden. Der Flugdienst Flightradar24 zeigte am Sonntagmittag weiterhin Hunderte Flüge als gestrichen an. In einem Ranking der Website wurden Riad, Dschidda und Dammam als die Flughäfen angezeigt, die weltweit am meisten von Störungen betroffen sind. Die Huthi warnten erneut, dass der Flughafen Riad für sie ein «militärisches Ziel» bleibe.