Die Server von Dell sind grösstenteils mit Nvidia-Chips ausgestattet, die bevorzugt zum Training und zur Anwendung von KI-Modellen eingesetzt werden. Die starke Nachfrage lässt die Nvidia-Chips allerdings auch immer teurer werden, sodass Dell derzeit versucht, in dem Geschäftsbereich seine steigenden Kosten zu senken. Im laufenden vierten Quartal dürfte sich die Marge im Serverbereich allerdings von zuletzt 17 auf 15 Prozent verringern, kündigte Dell an. Grund sei der steigende Absatz von KI-Servern, deren Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich liege./mis/lew/tav/stk